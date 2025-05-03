Şanlıurfaspor’a geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı Manisa FK maçını seyircisiz olmasına karşın 1 milyon 284 bin lira para cezası verildi.

PFDK Urfaspor’a seyircisiz oynama cezası bulunan maçta protokol tribününe seyirci alınmasından dolayı 84 bin lira ve ve stadyuma usülsüz seyirci alınmasından dolayıda 1 milyon 200 bin lira toplamda 1 milyon 284 bin lira para cezası verildi.

Ankaragücü kulübüne ise Çorum FK maçında stadyümu usülsüz seyirci alınmasından dolayı 93 bin 600 lira taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 84 bin lira kulüp görevlisi Aysel İçsen’e stadyuma usülsüz seyirci alınmasından dolayı 29.250 lira para cezası verildi.