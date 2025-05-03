Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı Bölgesel Lig ön eleme ilk maçında bu akşam İr-Ay Giresun Kerasusspor takımı ile Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Bu sezon katıldığı Bölgesel Ligde grup maçları sonunda dördüncü olarak play-off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyespor ile İrAy Girisun Kerasusspor takımları bu akşam saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Ön eleme turunda bu akşam oynanacak ilk maçın ardından iki takım 7 Mayıs Çarşamba günü 17 Eylül Spor Salonu’nda rövanş maçı oynayacaklar. Bu iki maçın ardından rakibine üstünlük sağlayan takım üst tura yükselecek. 12 takımın mücadele edeceği ikinci ön eleme turu maçları sonunda altı takım final grubuna yükselecek. Final Grubunda altı takımın maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 2. lige yükselmeye hak kazanacak.

Çorum Belediyespor takımı antrenörü Ömer Mumcu ilk kez katıldıkları ligde play-off heyecanı yaşadıklarını bunu devam ettirerek üst tura yükselmek istediklerini belirterek taraftarların desteğini istedi. Mumcu play-off ilk maçında evlerinde oynayacakları maçta basketbol severleri Atatürk Spor Salonu’na davet etti. Mumcu hedeflerinin ilk maçtan avantajlı skorla ayrılmak olduğunu bunun içinde elleriden geler mücadeleyi vereceklerini söyledi.Çorum Belediyespor- İrAy Girisun Kerasusspor maçını Umut Memiş yöneüecek yardımcılıklarını Tarık Enes Baş ve Berkin Yücer yapacak. Maçın temsilcisi ise Selami Karahancı.