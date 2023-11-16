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2023-24 futbol sezonunun ilk şampiyonu Çorum Anadolu FK oldu. Final Grubu beşinci maçında Mavi Ay Gençlikspor’u 2-0 yenen Çorum Anadolu FK bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Geçen sezon U 14’de şampiyon olan kadro ile bu sezon U 15 liginde mücadele eden Çorum Anadolu FK grubunda beş maçınıda kazanarak yükseldiği final grubunda beşinci maçında dün Mavi Ay Gençlikspor ile karşılaştı. Rakibini emirhan ve Toprak’ın attığı gollerle 2-0 yenen Anadolu FK ligde onuncu maçından da galibiyet ile ayrılarak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi. Anadolu FK final grubunda yaptığı 5 maçta 12 gol atarken bir gol yedi.

Günün ikinci maçında ise Hattuşa Gençlikspor ikincilik üçüncülük mücadelesinde Mimar Sinan önünde 2-1 galip gelerek bitime bir hafta kala ikinciliği garantilerken Mimar Sinan ise üçüncülük kupasını garantiledi.