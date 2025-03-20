Çorum’da sıfır araç taşıyan TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Ulusoy imzalı habere göre, Osmancık'ta İstanbul-Samsun D-100 karayolu Baldıran Köyü İki su mevkiinde meydana gelen olayda, TIR parkı dinlenme yerinde park halindeki sıfır araç taşıyan TIR'da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Sürücünün fark ederek itfaiyeye bildirdiği yangına, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, sıfır araçlar da yanmaktan kurtarıldı.