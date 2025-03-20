İMVAK ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği yapılarak Ramazan ayına özel halka yönelik konferanslar düzenlenmeye devam ediyor.

İMVAK Mütevelli Heyeti Üyesi E.Öğrt. Gör. Ali Ilıca’nın verdiği bilgiye göre; Çorum’da düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu Doç. Dr. Muharrem Samet Bilgin olacak.

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‘Coğrafya ve Ramazan’ konulu konferans 21 mart 2025 Cuma teravih namazı sonrası saat: 21.15’de İMVAK toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Ilıca, programa Çorumlu hemşehrilerinin davetli olduğunu bildirdi.

Editör: Haber Merkezi