İMVAK ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği yapılarak Ramazan ayına özel halka yönelik konferanslar düzenlenmeye devam ediyor.
İMVAK Mütevelli Heyeti Üyesi E.Öğrt. Gör. Ali Ilıca’nın verdiği bilgiye göre; Çorum’da düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu Doç. Dr. Muharrem Samet Bilgin olacak.
‘Coğrafya ve Ramazan’ konulu konferans 21 mart 2025 Cuma teravih namazı sonrası saat: 21.15’de İMVAK toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Ilıca, programa Çorumlu hemşehrilerinin davetli olduğunu bildirdi.
Editör: Haber Merkezi