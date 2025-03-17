Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Zamlı tarifeler yarından itibaren etiketlere yansıyacak.

SİGARAYA BİR ZAM DAHA

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sigara zammını duyurdu.

EN PAHALI SİGARA 85 TL

Zam kararının ardından bir sigara grubunun en ucuz sigarası 68 TL'ye, en pahalı sigarası 85 TL'ye yükseldi.

YENİ FİYATLAR TİRYAKİLERİ ÜZDÜ

Sigara fiyatlarında son günlerde yaşanan ciddi artış tiryakilerinin canını sıktı. Diğer sigara gruplarının fiyat listesi şöyle oluştu:

...grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL,

... grubunun en ucuz sigarası 70 TL, en pahalı sigarası 90 TL,

... grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL,

... grubunun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası 89 TL,

... grubunun fiyatı 80 TL.