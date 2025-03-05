Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ö.S., arkadaşları ile önceden anlaşmazlık yaşadığı E.Y., nin Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde kaldığı eve gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S., tabanca ile E.Y.’ye ateş ederek birlikte geldiği iddia edilen arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.