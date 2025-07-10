CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar polisi sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Şile Belediyesine düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğu ifade ediliyor.

Özgür Kabadayı kimdir?

Özgür Kabadayı,1979'da Şile'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini de Şile'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babası.

İki işletmesi ile Şile'de esnaflık yapan Kabadayı, aynı zamanda ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı.

Kabadayı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyordu.

Kabadayı, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde yaklaşık yüzde 52 oyla Şile Belediye Başkanı seçilmişti.