Masa Tenisi 3. liginde 2. etap müsabakaları Yeni Çorum Spor Salonu’nda bugün yapılacak müsabakalar ile başlayacak.

Erkeklerde ike grupta 34 kulübün bayanlarda ise 30 kulüp olmak üzere toplam 64 takımın mücadele edeceği 2. etap müsabakalarında final grubuna yükselen takımlar belli olacak.

Erkekler A grubunda ilk etap sonunda Gaziantep Belediyespor sekiz maçınıda kazanarak lider durumda bulunurken bu grupta Çorum Arenaspor takımı 8 maçta dört galibiyet ile sekizinci sırada ikinci etaba başlayacak.

B grubunda ise ilk etapta Bahçelievler Belediyespor takımı dokuz maçınıda kazanarak lider durumda bulunurken Çorum Gençlikspor ise dokuz maçta sekiz galibiyet alarak ikinci etaba ikinci sırada giriyor.

Kadınlarda ise A grubunda ilk etap maçları sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyespor yedi maçınıda kazanarak liderliğe otururken Çorum Arenaspor takımı ise yedi maçta bir galibiyet ile 13. sırada bulunuyor.

B grubunda ise Nevşehir Kapofspor takımı sekiz maçınıda kazanar lider durumda ikinci etaba başlarken Çorum Gençlikspor ise sekiz maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 11 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Üç gün sürecek 3. lig 2. etap müsabakalarında birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

Dört etap olarak yapılacak 3. lig masa tenisi liginde üçüncü etap Nisan ayında Kırşehir’de son etap ise Afyon’da yine Nisan ayı sonunda yapılacak ve 2. lige yükselen takımlar belli olacak.