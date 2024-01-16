Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden, “kamuda tasarruf tedbirleri”ne hassasiyetle uymalarını istedi. Şimşek geçtiğimiz salı günü İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Valiler Toplantısı’na katılmıştı. Edinilen bilgiye göre Şimşek, 81 ilin valisine seslendiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

ENFLASYON HEDEFİ: Türkiye’yi tekrar güçlü şekilde küresel kalkınma yarışında ön plana çıkartacak bir program uyguluyoruz. Bu programın ana unsurlarından biri fiyat istikrarı. Kastettiğimiz enflasyonun tek haneye indirilmesi. Şu anda çok yüksek; bunu aşağı çekmek için dünyanın kurallarına uygun bir programla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonu aşağı çekersek, makroekonomik hedeflerimizin tamamını başarabiliriz.

ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN: Tasarruf tedbirleri bütün bakanlıklar için önemli ama valilerimiz için çok önemli. Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz.

MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ’

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” dediği kaydedildi.