Çorum FK tarihinin en golcü ismi olan Sinan Kurumuş yeni sezon için Urfaspor ile büyük oranda anlaştı.

1994 İnegöl doğumlu Sinan Kurumuş Fenerbahçe ve Ankaragücü alt yapılarında forma giydikten sonra 2012 yılında ilk profesyonel imzayı Ankaragücü kulübünde attı.

Ardından Beşiktaş ile anlaşan kiralık olarak Boluspor ve Kahramanmaraşspor, Tepecikspor, Bayrampaşaspor kulüplerinde forma giydikten sonra Pendikspor’a transfer oldu.

Hatayspor ve Manisa FK takımlarında oynadıktan sonra 2020-21 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Sinan Kurumuş daha sonra Tarsus İdman Yurdu ve Şanlı Urfaspor ve Sakaryaspor formasını giydikten sonra 22-23 sezonunda yeniden Çorum FK’ya dönen Sinan Kurumuş kırmızı siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra Vanspor ve son olarak ta Çorluspor ile anlaştı.

Geçirdiği sakatlık nedeni ile geçen sezon fazla forma giyemeyen Sinan Kurumuş’un Urfaspor ile büyük oranda anlaşma sağlandığı ve hafta sonunda resmi imzayı atması bekleniyor.