Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, basın mensupları ile biraraya gelerek, kamuoyunda üniversite ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Rektör Öztürk, üniversiteye yönelik eleştirilerin özellikle üniversite tercih sürecinin yaklaştığı bu günlerde yapılmasının Çorum için olumsuz bir imaj oluşturduğunu belirtti.

Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesinin kontenjanının şimdi kadar her tercih döneminde 3500'ü geçmediğini ifade ederek, yaptıkları çalışmalar sayesinde YÖK'ün kontenjanı bu yıl ilk defa 4077 olarak belirlediğini söyledi.

Rektör Öztürk, konuşmasında kampüs yatırımları, morfoloji binası ve performans ile ilgili üniversiteye yönelik yapılan eleştirilere tek tek cevap verdi.

"Kampüs yatırımları durma noktasına geldi" şeklindeki eleştirilere cevap veren Rektör Öztürk, "İlk 2 yıl pandemi ve son iki yıl yaşanan deprem felaketleri nedeniyle bütçe gerçekleşmelerindeki kısıtlamaya rağmen merkez ve ilçe kampüsleri fiziki alanlarında şunlar hayata geçirildi: Toplam kapalı alanımızı 2019 yılında 127 bin metrekareden 2025 yılında 162 bin 640 m2'ye çıkardık (%28 artış), araç yolumuzu 2019 yılında 14 bin metrekareden 44 bin 500 m2'ye çıkardık (%217 artış), yaya yolumuzu 2019 yılında 2 bin metrekareden 2025 yılında 21 bin 600 m2'ye çıkardık (%980 artış), bisiklet yolumuzu 2019 yılında 2 bin metrekareden 2025 yılında 8 bin 700 m2'ye çıkardık (%335 artış), spor alanlarımızı 2019 yılında 18 bin metrekareden 2025 yılında 24 bin 611 m2'ye çıkardık (%36 artış), eğitim alanımızı 2019 yılında 18 bin metrekareden 23 bin 400 m2'ye çıkardık (%30 artış), 2019 yılında %30 olan fiziki gerçekleşmesi olan Kuzey Kampüsümüzün 2025 yılında %100'ü tamamlandı.

İlahiyat Fakültemiz Yeni Binası ile 22 bin m2 kapalı alan eğitime açıldı. Sungurlu Meslek Yüksekokulumuz tamamlanarak 15 bin 390 m2 kapalı alan, hizmete sunuldu" dedi.

'MERKEZİ DERSLİK BİNASININ BİTİŞİ 1 YIL ÖNE ÇEKİLDİ'

Merkezi derslik binasında çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Rektör Öztürk, "2019 yılında %13'lük seviyede durmuş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası projesi revize edilerek (22 bin metrekare kapalı alan olarak), 4 fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri) için 2026 yılında tamamlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım hızlandırma programına dahil edildi. 2023 yılında yeniden ihale edilen binada %58'lik gerçekleşme oranına ulaşıldı. 2027 yılında tamamlanması projelendirilen Merkezi Derslik Binasının 1 yıl öne çekilerek 2026 yılında tamamlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gerekli onaylar alındı" ifadelerini kullandı.

'MORFOLOJİ BİNASI İLK ETABININ MALİYETİ 1 MİLYAR 600 MİLYON LİRA'

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile ilgili sürecin hem pandemi hem de Kahramanmaraş depremi nedeniyle olumsuz etkilendiğini dile getiren Rektör Öztürk, "Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ilk olarak 2020 yılında yatırım programına alınması teklif edildi ve onaylandı. Uygulama Projelerinin yapılması için 2021 yılında tarihinde sözleşmesi imzalandı ve 2022 yılında yapım ihalesine hazır hale getirildi. 2020 yılında yapımına başlanan Kuzey Kampüs 1. Etap İkmal işi tamamlanana kadar, Morfoloji Binası projeleri de hazır hale getirildi. Toplam kapalı alanı 25.000 m2 olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 2 etap halinde projelendirildi. Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından ilk etapta 12.500 m2'lik kısmının ihale edilmesi uygun görülerek yatırım programına alındı. Morfoloji Binası 2023 yılı ilk aylarında ihale edilmesi planlandı ve şubat ayının ilk haftasında yapım ihalesi ilana hazır hale getirildi. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle, 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımlardaki tüm öncelik deprem bölgesine ve diğer bölgelerde deprem açısından dayanıksız binalara ve gerçekleşme oranı %50 üzerinde olan yatırımlara verilmesi sebebiyle; proje yatırım programında iz projeye çekildi. Bu sebeple ödeneği Kuzey Kampüs Merkezi Derslikler ve İdare Binası İkmal İnşaatına aktarıldı. İlk etabın tahmini maliyeti 1 milyar 600 milyon lira. Strateji Bütçe Başkanlığı bu maliyetin yüzde 20'sini bulun hemen temelini atalım diyor. Burada Çorumlulara büyük görev düşüyor. Başka şehirlerde iş adamları birlikte hareket ederek bu kısmı karşılayarak şehirlerine ve üniversitelerine destek oluyorlar. Benim siyasilerden ve iş adamlarından taleplerim oldu. Valilik ve TSO'da yapılan toplantılarda bunları dile getirdim. Bunlar Koordinasyon Kurulu Toplantı tutanaklarında var. İmkan verildi de ben yapmıyorum gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ben siyasetçi değil, bürokratım ve gereği şekilde hareket ediyorum" diye belirtti.

Öğrenci sayısının düştüğü şeklindeki eleştirilere de cevap veren Öztürk, "2022, 2023 ve 2024 yıllarında %100'e yakın doluluk oranına ulaşıldı. 2019 yılında 15 bin olan öğrenci sayısı 2025 Haziran ayı itibarıyla 19 bine çıktı" dedi.

'ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN EKONOMİYE KATKISI 210 MİLYON TL'

Hiçbir fakülte ya da eğitim biriminin kapatılmadığını ve 2020 yılında faaliyetlerini sürdüren 3 enstitünün, tek çatı altında toplanarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında birleştiğini kaydeden Öztürk, "2019-2025 yılları arasında 15 Önlisans, 9 Lisans ve 32 Lisansüstü olmak üzere toplam 56 program açıldı. Şu an 66 Önlisans, 33 Lisans ve 82 Lisansüstü programda eğitim-öğretime devam ediliyor. 2019'da 255 olan Uluslararası öğrenci sayısı 2025 Haziran ayı itibariyle 1157'ye çıkarıldı. Şehir ekonomisine büyük katkı ve üniversitenin eğitim uluslararasılaşması sağlandı.

Uluslararası öğrencilerimizin ülke ekonomisine katkısı 210 milyon TL.

'YENİ BÖLÜMLER AÇILARAK ÖĞRENCİ ALINDI'

Bilgisayar Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmet, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%100 İngilizce), Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce), İşletme ve Matematik bölümlerine öğrenci alındı. Mevcutta pasif durumda olan 13 programımı aktif hale getirerek yeniden öğrenci alımı sağlandı. Yeni açılan 50 programa öğrenci alımı yapıldı. Yapay Zeka alanında 2 lisans, 1 önlisans program açıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı, Sağlık Hizmetleri MYO açılarak; Çevre Sağlığı, Odyometri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Terapisi, Eczane Hizmetleri, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programlarına öğrenci alındı.

Mesleki eğitimi organize sanayiye taşıdık. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Makine, Kaynak Teknolojileri, Mekatronik ve Kuyumculuk programlarıyla eğitime başlandı. İşletmede Mesleki Eğitim Konsepti (3+1) ve Sektörde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajını (7+1) başlattık. Öğrencilerimiz son dönemlerini sektörde geçiriyor" diye kaydetti.

Tıp Fakültesinin tıp öğrencilerinin dışında uzman doktorda yetiştirdiğini kaydeden Öztürk, şunları dile getirdi:

"Tıp Fakültemizde 19 Ana Bilim Dalı'nda (Acil Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji) uzmanlık eğitimi verilmektedir. Eğitim Kliniklerimizde uzmanlık eğitimi alan toplam 187 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimizden 2 tanesi ise Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal eğitimi almaktadır. Tıp Fakültemiz, 2020 yılından bu yana 74 uzman doktor mezunu verdi.

Tıp Fakültemizde lisans düzeyinde 903 öğrencimiz eğitim-öğretime devam etmektedir. 2023 yılından bu yana 269 öğrencimiz mezun oldu. Tıp Fakültemiz, Türkçe eğitim veren Devlet Üniversiteleri arasında, 2024 Haziran "TUS Klinik Tıp" puanına göre 64 fakülte arasında 36. sırada."

'AKREDİTE OLAN BÖLÜM VE PROGRAMLARIN SAYISI ARTIYOR'

Akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) çalışmalarının devam ettiğini ve Hitit Üniversitesinin, eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde 13 programının akredite edildiğinin vurgulayan Öztürk, "İlahiyat Fakültesi 3 yıllık uluslararası akreditasyonla bir ilke imza attı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde programların tamamı (Tarih Arkeoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı) akredite oldu. 3 meslek yüksekokulundaki 6 program için akreditasyon alındı. Bu programlar şunlar: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Medya ve İletişim, Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon. Bu programlar 2 yıl süreyle akredite edildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri 3 yıllık akreditasyonun sahibi oldu.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu almaya hak kazanan programlarından mezun olacak öğrencilerimiz, uluslararası geçerliliğe sahip diplomalar alacak.

İlahiyat, Tarih, Bilgisayar Programcılığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarından mezun olacak öğrencilerimiz Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logolu diplomaları ile yurt dışında da artan oranda istihdam olanakları elde edebilecek. İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ile Antropoloji programları için de TYÇ logosu alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

'YÖK, THE VE QS DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ SIRALAMALARI DİKKATE ALIYOR'

Kamuoyunda gündeme gelen ve üniversitelerin performanslarının dile getirildiği sıralamaların bazılarının gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Öztürk, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından üniversitelere yönelik yapılan değerlendirme çalışmaları, kamuoyunda sıkça gündeme gelen sıralama sonuçlarından biridir. Ancak, ilk olarak son dönem Türk yükseköğretimindeki gelişmelere bağlı olarak şunu ifade ederek başlamakta fayda mülahaza ediyorum. Uluslararası ölçekli, dünyada kabul görmüş değerlendirme kuruluşlarının varlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul görmekte ve Times Higher Education (THE) ile QS World University Rankings değerlendirme kuruluşlarının yaptıkları sıralama dikkate alınmaktadır. Bu noktada YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, toplantılarda THE ve QS değerlendirme kuruluşlarının önemine her zaman dikkat çekmiş, Türk Yükseköğretiminin bu alanlardaki başarılı sıralamalarının daha değerli olduğunu belirtmiştir. Yükseköğretim Başkanlığının hem metodolojik, hem de uluslararası meşruiyeti bağlamında yukarıda bahsini ettiğim açıklamaları söz konusudur. URAP sırlamasına dair geçmiş 10 yıl bağlamında Hitit Üniversitesinin performansını gösteren değerlendirmelerde üniversite sayısı her yıl artarken, Hitit Üniversitesi son 10 yılda sıralamasını istikrarlı bir şekilde iyileştirmiştir. Yüzdelik başarıya göre değerlendirildiğinde, üniversitemiz 2021 yılında Türkiye'deki üniversiteler arasında en başarılı ilk %30 içerisinde yer almayı başarmıştır. 2025 yılı için dikkate alınan 2024 yılı performansına göre de URAP değerlendirmesinde 190'a çıkan üniversite sayısına ve değerlendirme kriterlerinin 9'dan 15'e çıkmış olmasına rağmen Türkiye'deki tüm (devlet ve özel) üniversiteler içinde % 36 bandında kalarak, 10 yıl öncesine göre % 100'lük bir ilerleme kaydedildiği açıkça görülmektedir. 2015 yılında 130 üniversite arasında 78. sırada olan Hitit Üniversitesi, 2016 yılında 125 üniversite arasında 77, 2017 yılında 148 üniversite arasında 71, 2018 yılında 157 üniversite arasında 67, 2019 yılında 166 üniversite arasında 56, 2020 yılında 166 üniversite arasında 57, 2021 yılında ise 179 üniversite arasında 54. sırada yer almıştır. 2022 yılında 183 üniversite arasında 76. sırada bulunan Hitit Üniversitesi, 2023 yılında 188 üniversite arasında 80, 2024 yılında ise 190 üniversite arasında 68. sıraya yeniden yükselmiştir" diye belirtti.

'ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI VE PROJELERİNE AĞIRLIK VERDİK'

Hitit Üniversitesinin, yeni nesil girişimci üniversite olma yolunda yeni bir yol haritası çizmeye başladığını ve ilk etapta 2020 yılında "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunun altını çizen Rektör Öztürk, "Devamında Teknoloji Transfer Ofisini kurarak proje odaklı çalışmaların zeminin hazırladı. Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile öğrencilerin akademisyenle, akademisyenlerin sektörle buluşmasına yönelik girişimlerini başlattı. Uluslararası Ofis ile uluslararasılaşma çalışmaları ve projelerine ağırlık verildi. 2023 yılında ise Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketini kurdu. Sonrasında ise; 2019 yılında 255 olan uluslararası öğrenci sayısı 2025 yılında 1157'ye ulaştı. Hitit Üniversitesi proje merkezine dönüştü. Son 5 yılda 542 TÜBİTAK öğrenci projesi hayata geçirildi.

İlk kez TEKNOFEST'te derece alındı. TEKNOFEST'te, Hitit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan HititAITech takımı Türkiye 2.'si, BioCellScience takımı Türkiye 3.'sü oldu. Öğrenciler, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında toplam bütçesi 3 milyon 200 bin TL olan 49 projeye imza attı.

2019 yılında üniversiteye ait bir adet patent varken, 2025 yılına kadar 9 patent kazandırıldı. Bunlar ise şunlar; Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu, Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Sıvı Azot Ortamında Hızlı Soğutma-Isıtma Temeline Dayanarak Termal Stres ile İşlevselleştirilmesi,

Bir Ayak Giysisi ile Terapötik Transkraniyal Doğru Akım Üretimi ve Bu Akım ile Günlük Hayatta Tedavı? Uygulaması Yapabilen Bir Sistem, Terapötik Transkraniyal Doğru Akım Üretimi ve Bu Akım ile Tedavı? Uygulaması Yapabilen Bir Tekerleklı? Sandalye, Ağaç Yapılı Kanatçıklara Sahip Bir Isı Emici, Epilepsi Tedavi Şapkası,

Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Kütlesel Üretimi Toz Halde Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Üretimi, Futbol Sporunda Ardışık Şut Çekimleri Ortamında Anaerobik Güç ve Kapasite Ölçüm ve İzleme Sistemi. 2019 yılına kadar üniversiteye ait bir faydalı model var iken, 2025 yılına kadar 9 faydalı model tescil edildi. Üniversitenin hiç marka tescili yokken, 2025 itibariyle 3 marka tescili alındı.

2019 yılına kadar tescillenmiş hiç tasarım yokken, ilk kez 2 adet tasarım tescili yapıldı. Son 5 yılda 18 yeni AB Projesi, 46 adet Makina ve İmalat Teknolojileri Projesi ve 33 adet TÜBITAK-TEYDEB projesi tamamlandı. TÜBİTAK Projelerinden 12 milyon 500 bin TL, TÜBİTAK Öğrenci Projelerinden 3 milyon 150 bin TL, Avrupa Birliği Erasmus+ Projelerinden 108 milyon 715 bin TL finans sağlandı" şeklinde belirtti.

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA HİTİT ÜNİVERSİTESİNİN YÜKSELİŞİ

2020 yılında zemini hazırlanan ve üzerine koyularak yapılan çalışmaların URAP tarafından eklenen yeni göstergelerin birçoğuna hitap ettiğini dile getiren Öztürk, şunları dile getirdi:

"Yani, Hitit Üniversitesi değişimin ve dönüşümün yapılması gerektiğine dair önceden hazırlıklarını yaparak çalışmalara başlamıştı. Uluslararasılaşma ve proje tabanlı çalışmaların merkeze alınması, her alandaki değişime önümüzdeki uzun yıllar boyunca başarı için zemin hazırlayacaktır. Hitit Üniversitesi, 2024 yılında ilk kez dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), sıralamalarında yer aldı. 2024 yılında 127 ülkeden 1904 üniversitenin sıralamaya girebildiği değerlendirmede Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamaya girerken, "Araştırma Ortamı" kategorisinde 1665'inci sıraya yerleşti. Sıralamalarda Türkiye'den ise 97 üniversite yer alabildi. 1127 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education (THE) Asya 2024 sıralamasına 631. Sıradan giriş yaparak genel sıralamada 601+ bandında yer aldı. 1171 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education (THE) "2024 Genç Üniversite Sıralaması"na 601+ bandında yer alarak dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına 602. sıradan giriş yaptı. Türkiye'den ise sadece 80 devlet ve özel üniversite sıralamada yer alabildi. Times Higher Education (THE) tarafından ilk defa gerçekleştirilen Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'na göre Hitit Üniversitesi, 401-500 bandında sıralamaya girerek dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almayı başardı. Hitit Üniversitesi, "süreç" alanında ise dünyada 143'üncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Sıralamada, 92 ülkeden 749 üniversite yer alırken Türkiye'den sadece 45 devlet ve özel üniversite listeye girdi. Hitit Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2025 yılı "Üniversite Etki Sıralaması"nda 2318 üniversite arasına girerek dünyada 1501+ bandında yer aldı. 2025 Etki Sıralamasında tüm kategorilerde yer alan Hitit Üniversitesi, "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ve "Sudaki Yaşam" alanlarında dünyada 401-600 bandında, "Karasal Yaşam" alanında 601-800 aralığında sıralandı. "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde ise dünyada 601-800 bandına girerek dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sıralandı.

Hitit Üniversitesi, yüzeysel sıralama okumalarının ötesinde; çağın gerekliliklerine uygun, araştırma ve proje temelli, uluslararasılaşmayı merkeze alan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hitit Üniversitesi, yalnızca sayısal sıralamalara değil, bu sıralamaları oluşturan kriterlerin niteliklerine odaklanan bir strateji yürütmektedir. URAP sıralamalarındaki yüzdelik başarı oranlarımız ve THE gibi uluslararası akreditasyon kurumlarının listelerinde yer almamız, üniversitemizin ulusal sınırları aşan bilimsel üretkenliğinin açık göstergesidir. Proje odaklı dönüşüm sürecimiz ve girişimci üniversite modelimizle küresel ölçekte rekabet etmeye devam ediyoruz. YÖK TÜDA ve TÜMA araştırmaları karşılaştırıldığında araştırmaya katılan öğrenci sayısından, Hitit Üniversitesinin temsil oranına ve araştırmada yöneltilen soru sayısına kadar farklılıkların oldukça fazla olduğu görülmektedir. Hitit Üniversitesinin toplam kayıtlı öğrenci sayısı 2024 verileri dikkate alındığında YÖK TÜDA araştırmasının öğrencimize temsil oranı yüzde 6,6 iken, TÜMA'da yüzde 1,43 olduğu görülmektedir. Buna göre bu 2 yöntemin sonuçları açısından bir değer yargısına varmak söz konusu olduğunda hem oransal hem istatistiksel hem de örnekleme çapının temsil oranı dikkate alındığında YÖK TÜDA araştırması daha güvenilir olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında TÜMA tarafından yapılan araştırma sonuçlarının Hitit Üniversitemizin performansını ve öğrenci memnuniyetini temsil etme oranı oldukça düşüktür. Hitit Üniversitesinde 2018 yılında 130 öğrencinin yer aldığı ankette, 2024 yılında 281 öğrenci katılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin, toplam öğrenci sayımızın oranına bakıldığında en fazla 2024 yılında %1,43 oranı görülmekte.

Bir üniversiteyi %1'lerde bulunan öğrenci temsili ile değerlendirmek ve sıralamak veri toplama ve analiz yapma adına kabul edilebilir değildir."

Teknokent'in verimliliğini artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Rektör Öztürk, "Teknokent bağlamında üreten akademisyen oranımız üniversitenin yüzde 5'idir. Bu rakamı yüzde 15'e çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Oğuzlar'da Obruk Barajı kenarında inşa edilen Oğuz Adası Projesinin hayata geçirilmesi için gerekli olan kaynak ile morfoloji binasının maliyetinin yarısının karşılanabileceğini kaydeden Rektör Öztürk, "Oğuz Adası Projesi benden önceki dönemde planlanmış. Hayata geçirilmesi için 30 personel ve bungalov evlerin yapılması gerekiyor. Tüm bunlara harcanması gereken para bizim için çok önemli olan morfoloji binasının maliyetinin yarısına denk geliyor. Devlet burası için kaynak ve personel vermiyor. Öncelik kampüs diyor. Ayrıca burası ilk başta asıl olarak Araştırma Uygulama Merkezi, yanında ise sportif faaliyetlerin de yapılabileceği bir tesis yapılması karşılığında tahsis edilmiş ancak şimdi ise turizm ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir merkez olarak açılması isteniyor. Bu, tahsis gerekçesine aykırı bir uygulamadır. DSİ isterse tahsis gerekçelerine uyulmadığı tahsisi kaldırıp tesisi alabilir" ifadelerini kullandı.

Çorum'un şehir olarak gelecekte gelebileceği noktaya dikkat çeken Rektör Öztürk, "Çorumlulara Çorum'u anlatmaktan sevdirmekten yoruldum. Benden bir siyasetçi gibi hareket etmem bekleniyor. Siyasetin beceremediği, zenginlerin istemediği her şeyi üzerime yüklüyorlar. Ben bürokratım atanarak geldim ve siyasetçi gibi hareket edemem. Siyaset yapmadan görevimi usulüne göre yerine getirmeye çalışıyorum.

Buranın kapasitesi, potansiyeli Türkiye Yüzyılına örnek olabilecek durumda. Şehri demiryolu ile birlikte yatırımlar gelecek ve bunlara bağlı olarak gerçekleşecek demografik değişime hazırlamamız lazım. Demografik değişimle şehirde Eskişehir etkisi olacak" diyerek sözlerini tamamladı.