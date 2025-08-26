Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Alaca ve Ortaköy ilçelerinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirmek Devlet Hastanelerini ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hastane birimleri gezilerek sunulan hizmetler hakkında yöneticilerden bilgi alındı. Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelle görüşülerek çalışma koşulları, karşılaşılan zorluklar ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Sağlık çalışanlarının özverili gayretlerine teşekkür edilen ziyarette, sağlık hizmetlerinin vatandaş odaklı, hızlı ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde, “Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenle ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.