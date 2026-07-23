2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Çorum Sınav Eğitim Kurumları öğrencisi Feride Nur Demirtaş önemli bir başarıya imza attı.

Demirtaş, YKS’de Türkiye 116’ncısı ve Çorum il birincisi olarak büyük bir derece elde etti.

Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Selami Tüysüz, başarının güçlü akademik kadro, planlı eğitim anlayışı ve öğrenci takibinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Tüysüz, “Öğrencilerimizin elde ettiği her başarı bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Türkiye dereceleri yetiştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimiz Feride Nur Demirtaş’a ve kıymetli ailesine teşekkür ediyor, başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.