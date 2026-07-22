Çorum Belediyesi tarafından 38’incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuarı ve Festivali, Anadolu'nun kültürel mirasını milyonlarla buluşturan özel bir televizyon programına ev sahipliği yaptı.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan ve Anadolu’nun hafızasını, köklü kültürünü ve yöresel ezgilerini izleyiciyle buluşturan "Zamane" programı, ilk kez stüdyo dışına çıkarak canlı yayınını festival kapsamında Çorum’dan gerçekleştirdi.

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile hemşehrimiz, bağlama sanatçısı Umut Sülünoğlu tarafından hazırlanıp sunulan programda, Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli türküler Kadeş Barış Meydanı’ndan canlı olarak seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, festival coşkusunu TRT Müzik ekranları aracılığıyla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına taşıdı.

Canlı yayın öncesinde ise Çorum’un binlerce yıllık tarihini, kadim medeniyetlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini anlatan "Efsaneden Şehre Çorum" belgeseli, Kadeş Barış Meydanı’ndan TRT Belgesel ile eş zamanlı olarak yayınlandı. Belgesel, şehrin geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktardı.

Programın sonunda Çorum Valisi Ali Çalgan ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'na çiçek takdim etti. Ayrıca programın yayın ve yapım sürecinde emeği bulunan TRT ekibine ve TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’e günün anısına hediyeler verildi.