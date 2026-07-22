CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, partisinin son grup toplantısında kamuoyuna duyurduğu yeni siyasi oluşum hazırlıkları hız kazanırken, gözler Çorum’daki gelişmelere çevrildi. Edinilen bilgilere göre, yeni kurulacak partinin yapılanmasında Çorum’dan birçok ismin yer alması bekleniyor.

İSTİFALAR EN GEÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre, yeni kurulacak partinin kurucu kadrosunda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yer alacak. Tahtasız'ın pazartesi günü partisinden istifa ederek yeni oluşuma katılması bekleniyor.

Yeni oluşuma Çorum örgütünden de güçlü destek geleceği ifade ediliyor. CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun Özgür Özel’in yanında yer alacağı belirtilirken, Solmaz’ın verdiği bilgiye göre ilçe başkanlarının tamamının da yeni siyasi harekete destek vermesi bekleniyor.

(Resul Yiğitoğlu)

CEBECİ CHP’DE KALACAK, AYLAR YENİ PARTİYE

Yeni parti hazırlığının belediyelere de yansıması bekleniyor.

Edindiğimiz bilgiye göre CHP'li Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacak isimler arasında bulunuyor. Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin ise CHP’de kalacağı öğrenildi.

(Hamit Dereli-Mustafa Cebeci-Veli Aylar)

DERELİ AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ise konuyla ilgili değerlendirme yapmaktan kaçınırken, gazetemizin sorularına "Şu aşamada açıklama yapmak istemiyorum." cevabını verdi.

CHP ÇORUM’DA VEKİLSİZ KALACAK

Siyasi kulislerde konuşulan iddiaların pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor. İddiaların gerçekleşmesi ve Mehmet Tahtasız'ın CHP'den istifa etmesi halinde, parti Çorum'daki tek milletvekilini de kaybetmiş olacak.