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Kütahya’da şizofreni hastası emekli polis memuru kadın, Evde Sağlık Hizmeti sunan 2 sağlık çalışanını silahla rehin aldıktan sonra intihara teşebbüs etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, 2 sağlık görevlisi yara almadan kurtarıldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Çanaklı Çeşme Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru S.D., tedavisi amacıyla eve gelen Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı personeli sağlıkçı H.Y. ve A.Ç.’yi rehin aldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah sesini duyan itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdi.

Bu sırada intihara teşebbüs eden ve yaralanan 39 yaşındaki S.D., ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda 2 sağlık görevlisinin yara almadan kurtarıldığı belirtildi.