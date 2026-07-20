Eski İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın oğlu Av. Eren Sobacı, eski İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Cevizci'nin kızı Uzman Diyetisyen Kübra Cevizci ile hayatını birleştirdi.

Asuman-Ömer Sobacı çiftinin oğlu Eren Sobacı, Aysel-Ünal Cevizci çiftinin kızı Kübra Cevizci ile evlendi.

Anitta Otel'de gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil İbrahim Yalçın, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Başkan Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise protokol üyeleri yaptı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diler.