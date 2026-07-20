Çorum'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor.

Bu kapsamda okulların bahçelerinde düzenleme yapılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından okul bahçeleri asfaltlanarak öğrencilerin teneffüslerde daha rahat bir ortamda oyun oynamaları hedefleniyor.

İl Millî Eğitim MüdürüCemil Çağlar, okul bahçelerinde Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde incelemek üzere 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile İsmail Kakaç İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında devam eden düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Çağlar, öğrencilerimizin daha güvenli, estetik ve kullanışlı eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri amacıyla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekti.