Ahlatcı Çorum FK bugün Urfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Urfa’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım salı akşamı gittiği Urfa’da geceyi otelde geçirdikten sonra dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak maçın önemini anlatmaya gerek olmadığını belirterek doksan dakika tam konsantrasyon istedi. Çorum FK maç öncesi son antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından toplu koşu ve dar alanda pas çalışmasının ardından oyun formatındaki taktik çalışma ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takımda çalışmaya Kerem Kalafat ve Geraldo takımla birlikte çalıştı.

Ahlatcı Çorum FK bu çalışma ile Urfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve otelde maç saatini beklemeye başladı.