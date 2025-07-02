28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında son çeyrek finalist bugün belli olacak. Turnuvada siyah grupta üçüncü olan Çopraşıklı Deli Kadir takımı ile Beyaz grupta üçüncü olan Kalehisar Kardeşler İveco takımları bugün son çeyrek finalist olmak için baraj maçında karşılaşacaklar.

Siyah grupta mücadele eden Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı yaptığı dört maçta topladığı 7 puanla grubu üçüncü olarak tamamladı. Beşaz grupta mücadele eden Kalehisar Kardeşler İcevo takımıda dört maçta altı puanla grup maçlarını üçüncü tamamlayarak çeyrek final için baraj maçı oynamaya hak kazandı.

İki takım bugün saat 19’da Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım çeyrek finale yükselen son takım olacak. Maçın normal süresi berabere bitmesi halinde çeyrek finale yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.