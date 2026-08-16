Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışında son şampiyon Galatasaray, konuk ettiği ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanana beIN Trio programında değerlendirildi.

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21' Lucas Torreira'nın Berat'a müdahalesinde hakemin kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Galatasaraylı oyuncu ayağını hemen çekiyor, o basmadan kurtulmaya çalışıyor. Çünkü kazara bir basma bu. Eğer yere bakarak, oyuncuyu görerek, bilerek bir basma olsaydı o zaman işte kartı konuşurduk sarı mı, kırmızı mı diye. Ama bence bu kazara bir basma. Hakemin devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Torreira temas olduğu anda hemen ayağını çekiyor. Güç transferi zaten yok. Kasıtlı olmadığı için burada hakemin verebileceği tek şey bir faul ve sarı kart olurdu. Hakemin yorumunu saygıyla karşılıyorum. Bence bu bir kazara basma. Devam kararı doğruydu.

Deniz Çoban: Ben de kaza olduğunu düşünüyorum. Bastığı anda ayağını çekiyor. Aksini düşünsem bile kırmızı karta gidecek bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum.

Yunus Akgün'ün ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda hakemin kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İlk intibam kolay bir faul olduğuydu ancak tekrarları geldikten sonra bir diz darbesi olduğunu, bunun da rakibin koordinasyonunu bozduğunu görüyoruz. Hakem bunu gördü, bu ince faulü yakaladı. Benim açımdan faulde şüphe yok. Hakem doğru yaptı.

Seçim Demirel: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Diz temasını görüyoruz. Bundan etkilendi mi? Etkilendi. Her ne kadar düşüşü biraz abartı gelse de sonuçta bir faul mü? Evet faul. Hakem kararına saygı duymak lazım.

Deniz Çoban: Eğitimlerde yıllardır kullanılan bir ifadedir; savunma oyuncusu ne yapıyor diye bakmak lazım, hücum oyuncusunun hareketlerine odaklanırsanız doğruyu kaçırırsınız. Hücum oyuncusu faulü göstermek için abartabilir, iki üç takla atabilir. Buna odaklandığınız anda asıl konuyu kaçırırsınız. Burada hakem savunma oyuncusunun ne yaptığına odaklanmış, bence de doğru bir faul kararı vermiş.

70' Arca Çorum FK'nın 10 kişi kaldığı pozisyonda karar doğru mu?

Seçim Demirel: Burada yaralayıcı, sakatlayıcı bir hareket var. Oyuncu, rakibinin ayağına arkadan kramponlarıyla basıyor. Yaptığı hareketin de farkında, zaten bunu beden diliyle de gösteriyor. Hakem de bunu gördü, VAR'a bırakmadan da değerlendirdi. Doğru bir kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Hakem olmaya gerek yok. Tribündeki herhangi bir izleyenin de bunu gördükten sonra gelip kırmızı kartı yapıştıracağı bir pozisyon. Burada sevindirici olan, ligin ilk kırmızı kartının tartışmasız, yorumdan uzak, VAR'sız, maçı yöneten hakem tarafından doğru tespit edilip verilmiş olması. Canı yürekten bu örnek kırmızı kart uygulamasından dolayı Batuhan Kolak'ı tebrik ediyorum.

Deniz Çoban: Net bir kırmızı kart, hiç şüphe yok.