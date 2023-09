Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ligin ilk dört haftasında deplasmanda kazanarak evlerinde mağlup olduklarını mağlup oldukları iki maç tada bir tek Giresunspor maçının ilk yarısında kötü oynadıklarını belirterek ‘Gençlerbirliği maçında ve son oynadığımız Sivasspor hazırlık maçında çok güçlü oyunumuzla iyi mesajlar verdik’ dedi.

Gençlerbirliği maçında mağlup olmalarına karşın oynadıkları oyunla güçlü bir mesaj verdiklerine inandığını belirten Tam, ‘Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak skor anlamında hem biz, hem de taraftarımız çok üzüldü. Oyun olarak iyi bir görüntü versek de sonlandırma konusunda sıkıntılarımız var. Bunu çözmek için de sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

‘Gelişen bir takımız’

Gelişen bir takımız ve her geçen gün oyuncularımızın adaptasyonu daha çok artıyor. İnanıyorum ki bu hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçından puan veya puanlarla dönecek oyunu ortaya koyacağız. Bu maçı kazanmak anlamında da konsantrasyonumuz oldukça iyi durumda. Eksiklerimiz var onları gidermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Takımda rekabet üst düzeyde ve tüm futbolcularda bunun farkında. Bu büyük rekabete rağmen takımda ciddi sakatlığın olmaması en büyük kazancımız.

‘Rekabet başarıyı getirir’

Forma giyemeyen arkadaşların oynayanları zorlayacak performansı ortaya koymaları başarı için çok önemli. Rekabet ortamı başarıyı getirecektir. Futbolda bu çok önemlidir. Belli bir kabullenme gelişimin önüne engel oluyor. ben böyle düşünüyorum. Bekleyen arkadaşyar gereken performansı ortaya koymalarki o zaman takımın seviyesini daha yukarılara taşıyabilir’ dedi.

‘Hiç bir futbolcumuz ayrılmak istemiyor’

Tahsin Tam, takımdan ayrılacak oyuncular olup olmadığı yolundaki bir soruya ise ‘Takımımızdaki birçok oyuncuya farklı takımlardan teklifler var. Ama takımdan kimler ayrılacak inanın net bir bilgim yok. Şuan bizimle olan oyuncularımız burayı çok seviyor. Hiç biri de buradan ayrılmak istemiyor. Bu sorunuza en net cevabı 15 Eylül’de verebiliriz’ dedi.

‘Nasıl bir rakiple oynayacağız’

Rakibimizi iyi bir şekilde analiz ettik. Belli bir oyun kaliteleri yok özellikle Bodrum maçında bunu bizde iyi gözlemledik. Bunun akabinde teknik adam değişikliğine gittiler. Sizlerde çok iyi bilirsiniz ki sezon içinde yaşanan bu tür değişiklikler takımlarda iyi bir reaksiyona sebep olabiliyor. Umarım istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp istediğimiz puanı alarak Çorum’a döneriz.

‘Ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz’

Göztepe takımı oyuncu kalitesi açısından şuana kadar istediğini elde edememiş bir takım durumunda. Çok iyi transferler yaptılar ancak oyun ve puan anlamında şuan istedikleri durumda değiller. Eyüpspor beklenildiği gibi gidiyor. Gençlerbirliği de iyi bir oyuncu kadrosuna sahip onlarda bu yarışın içerisinde olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz sezonda bu ligde Eyüpspor son haftalara şampiyon olmuş gibi girmişti ama sezon öyle sonuçlanmamıştı. Bu ligde her an her şey olabilir. Büyük değişkenliğe gebe bir lig burası. Burada önemli olan konsantrasyonunu ligin tamamına yayabilmek. Bizde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu ligin sürpriz takımı olacağımızı düşünüyorum.