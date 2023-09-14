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Sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları artarken, vergi muafiyeti ile alınabilecek sıfır araba listesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Engelli vatandaşlar ile onların bakımından sorumlu kişilere ÖTV indirimli araç alma hakkı sunuluyor.

Fakat bu fırsattan faydalanabilmek için vatandaşların karşılaması gereken belli başlı şartlar bulunuyor.

Yıl başında yapılan düzenlemeyle engelli araç alım limiti 2023 yılı için artırıldı.

Daha önce 450 bin 500 TL olan ÖTV indirim limiti 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltildi.

Söz konusu haktan faydalanmak isteyen kişiler, 1 milyon 4 bin TL'nin altında satışı yapılan sıfır otomobilleri ÖTV ve MTV muafiyeti fırsatıyla alabiliyor.

ENGELLİ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELER?

Engelli vatandaşlara vergi muafiyeti iki grup halinde düzenlenmiştir. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan kişiler; aracı yalnızca kendisi kullanacağı için, 18 yaşının doldurmuş olmalı, engelli ehliyeti sahibi olmalı ve raporunda "sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

Ek olarak araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa raporunda "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ya da araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporunda "Özel tertibatlı araç kullanır" ibaresi yazmalıdır. Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi de olmalıdır.

Engellilik oranı yüzde 90'ı aştığında ise durum değişiyor.

Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan bir kişi üzerine alınan aracı aile üyeleri de kullanabildiğinden, 18 yaş sınırı yoktur. Raporunda "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" minvalinde bir yazı yer alması yeterlidir.

ENGELLİ ARAÇ SATMA ŞARTLARI?

Olası suistimallerin önüne geçebilmek adına, engelli raporuyla alınan araçların satışında çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Düzenleme gereğince, ÖTV muafiyeti ile alınan bir araç 5 yıl boyunca satılamaz / devredilemez ve 5 yıl dolmadan ikinci kez ÖTV muafiyetli araç alınamaz.

2023 ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Engelli araç alım limiti olan 1 milyon 4 bin TL sınır düzenlemesi kapsamına Türkiye'deki pek çok model giriyor. Otomobil markalarının Eylül 2023 fiyat listesine göre, 1 milyon civarında satılan bir araç ÖTV muafiyeti ile ortalama 400-600 bin TL gibi bir fiyat ile satın alınabiliyor.

İşte ÖTV muafiyetli otomobil sıfır otomobil fiyat listesi:

Clio

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli: 422.000 TL

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli - LPG: 425.900 TL

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli - Otomatik Vites: 430.900 TL

Clio 2023 Model Icon - 1.0 TCe Benzinli - Otomatik Vites: 449.900 TL

Fiat

Fiat Egea Cross - Street 1.4 Fire: 443.700 TL

Fiat Egea Cross - Street 1.3 M.Jet: 524.800 TL

Fiat Egea Cross - Urban 1.4 Fire: 465.900 TL

Fiat Egea Cross - Urban 1.3 M.Jet: 547.000 TL

Fiat Egea Cross - Lounge 1.4 Fire: 493.700 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.4 Fire: 403.200 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.3 M.Jet: 494.800 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.6 M.Jet DCT: 555.400 TL

Fiat Egea SD - Urban 1.4 Fire: 430.900 TL

Fiat Egea SD - Urban 1.3 M.Jet: 522.600 TL

Peugeot

Peugeot Yeni 208 Active Prime 1.2 Puretech:: 429.173 TL

Peugeot Yeni 208 Allure Selection 1.2 Puretech: 465.952 TL

Peugeot Yeni 208 GT 1.2 Puretech: 518.607 TL