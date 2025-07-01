Amatör futbolda sezonun son şampiyonu Arca Çorum FK oldu.

U 12 ligi final maçında Sungurlu Belediyespor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Çorum FK şampiyonluk kupasını kazandı.

26 takımın dört grupta oynadığı maçların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar play-off’a yükseldi. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Çorum FK ile Sungurlu belediyespor takımları finale yükseldi.

Pazar akşamı oynanan final maçında iki takım arasındaki zorlu maçta Sungurlu Belediyespor ilk yarıyı Salim’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Çorum FK’da sahneye Kaan çıktı ve beş dakika içinde iki gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde Sungurlu Belediyespor’un çabası sonuç vermedi ve sahadan bu skorla galip ayrılan Çorum FK sezonun son şampiyonluk kupasının sahibi oldu.