Zonguldak’ta yapılan Analig Basketbol bölge birinciliğinde iki maçınıda kazanan Çorum takımı yarı finallere yükselbeşi başardı.

27-29 Haziran tarihleri arasında Zonguldak’ta yapılan Analig grup birinciliğinde Çorum takımı antrenörler Murat Çalışkan ve Ömer Mumcu yönetimide sporcular Yunus Emre Sağır, Baturan Köşkerler, Mustafa Sarp Alacalı, Kayra Kancı, Koray Akıncı, Veli Yakup Yılmaz, Ömer Haşim Kılıç, Kerem Coşar, Mehmet Akif Akıncı, Hasan Ballı, Yağız Temiz ve İbrahim Demiral’dan oluşan takımı ile mücadele etti.

Çorum takımı ilk maçında Bartın’ı 82-30 ikinci maçında da ev sahibi Zonguldak’ı 47-30 yenerek grup birincsi olarak yarı final grubuna yükseldi.

Çorum takımı yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.