Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrili olsa da, siyaset gündeminde seçim tartışmaları sürmeye devam ediyor. Son seçim anketi GENAR Araştırmadan geldi. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz sorulu ankette, şaşırtan sonuçlar çıktı.

Küresel kamuoyunda savaş gündemi sürerken Türkiye'de erken seçim tartışmaları var. Özellikle CHP, haftalık mitinglerle erken seçim için için ısrar etmeye devam ediyor.

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Bu gelişmelerin arasında seçmenin nabzını tutmak için de kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Son çalışma GENAR Araştırma'dan geldi. "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti birinci parti olarak çıktı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş paylaştığı anket sonuçları şöyle:

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İşte anket sonuçları:

AK PARTİ: Yüzde 34,3

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CHP: Yüzde 32,6

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DEM PARTİ: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 8,9

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İYİ PARTİ: Yüzde 3,8

Zafer Partisi: Yüzde 3,3

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Yeniden Refah: Yüzde 2,9

Anahtar Parti: Yüzde 2,1

TİP: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 0,7