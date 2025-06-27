Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrili olsa da, siyaset gündeminde seçim tartışmaları sürmeye devam ediyor. Son seçim anketi GENAR Araştırmadan geldi. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz sorulu ankette, şaşırtan sonuçlar çıktı.

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 1

Küresel kamuoyunda savaş gündemi sürerken Türkiye'de erken seçim tartışmaları var. Özellikle CHP, haftalık mitinglerle erken seçim için için ısrar etmeye devam ediyor.

Mansur Yavaş'ın yaptığı son dakika açıklama olay!
Mansur Yavaş'ın yaptığı son dakika açıklama olay!
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Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 2

Bu gelişmelerin arasında seçmenin nabzını tutmak için de kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Son çalışma GENAR Araştırma'dan geldi. "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti birinci parti olarak çıktı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş paylaştığı anket sonuçları şöyle:

27

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 3

İşte anket sonuçları:

AK PARTİ: Yüzde 34,3

37

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 4

CHP: Yüzde 32,6

47

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 5

DEM PARTİ: Yüzde 10,1
MHP: Yüzde 8,9

57

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 6

İYİ PARTİ: Yüzde 3,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,3

67

Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı - Resim: 7

Yeniden Refah: Yüzde 2,9
Anahtar Parti: Yüzde 2,1
TİP: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 0,7

Editör: Çorum Hakimiyet