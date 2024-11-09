Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları devam ederken 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Anket sonuçlarında ekim ayına göre; MHP'nin oylarında yaklaşık 3 puanlık erime gözükürken AK Parti?'nin oylarında ise kısmi yükselme gözlemlendi. Yerel seçimlerden birinci olarak ayrılan CHP?'de ise ekim ayına göre düşüş görüldü.

AĞIRALİOĞLU YÜZDE 3 İLE GİRİŞ YAPTI

Ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri de geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti oldu. Ankete göre bugün seçim olsa Ağıralioğlu'nun partisini tercih edeceklerin oranı yüzde 3.4 olarak belirlendi.İşte Betimar'ın anketinin sonuçları;

AK Parti: %31.9

CHP: %29.6

DEM Parti: %8.4

MHP: %7.7

Zafer Partisi: %6.4

İYİ Parti: %5.7

YRP: %3.5

Anahtar Parti: %3.4

TİP: %1.4

Diğer: %2.0