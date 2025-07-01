Arca Çorum FK yeni sezonun ilk antrenmanını dün Bolu’da yaptı. Kırmızı Siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı için dün saat 15’de Bolu The Sign Esentepe Hotel’de toplandı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Bolu’da ilk etap kampına başlayan kırlızı siyahlı takım saat 18’de sezonun ilk antrenmanı için otel sahasına çıktı.

Sezonun ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla kısa bir konuşma yaparak yeni sezon beklentileri ve hedefleri konusunda bilgiler vererek onlara isteklerini açıkladı. İlk etap çalışmasının fiziksel anlamda çok önemli olduğunu belirten Tam futbolculardan bu kampı en verimli şekilde değerlendirmelerini istedi.

Daha sonra sezonun ilk antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı takım toplu ve gruplar halinde yapılan koşular ile tamamlandı. Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Çorum FK’da kampın ilk günü kiralıktan dönen ve alt yapıdan çağrılan futbolcularla birlikte 31 ismin bulunduğu öğrenildi.