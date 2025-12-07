Daha önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bu kez yaptığı sokak röportajları nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturmanın, İlave TV ve Kendine Muhabir platformlarında yayınlanan bir videodaki ifadeler üzerine başlatıldığı belirtildi.

RÖPORTAJDAKİ İFADELER YARGIYA TAŞINDI

Söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu gerekçesiyle savcılık harekete geçti.

Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir’in yöneticisi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Arif Kocabıyık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Kocabıyık, Çanakkale’de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.