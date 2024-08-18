İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya platformlarında yayılan bazı görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen bu görüntülerin aslında 2015 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangınlar sırasında çekildiği tespit edildi.

Yetkililer, İzmir'deki yangınla ilgili doğru bilgilere ulaşmak için yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÖRÜNTÜLER 2015 YILINDAN"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." denildi.