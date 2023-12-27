Çorum Amatör futbolunda bir çok kulübe destek veren Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı bu duyarlılığını okuduğu okula da gösterdi.

Ahmet Namlı okuduğu İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi futbol takımına dün oynadığı final maçı öncesinde kahvaltıda misafir etti.

İskele Park Cafe’de Beden Eğitimi Öğretmeni Galip Gül ve takımı kahvaltıda misafir eden Ahmet Namlı oynayacakları final maçında da başanrılar diledi.

Namlı futbol takımının Liseli Genç Erkekler futbol final maçında Spor Lisesi ile oynadığı karşılaşmayı tribünden Çorum amatör sporunun iki başarılı ismi Nihat Armutçu ve Hüseyin Eğer ile birlikte izledi.