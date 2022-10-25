Çorum'da milli maç oynanması için teklif götürdü

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi Fatih Maden, Federasyon Başkanı’ndan A milli futbol takımının bir maçının Çorum’da oynanmasını istedi.

Başkan Mehmet Büyükekşi Çorum Şehir Stadyumunun Uluslararası maçlar için yeterli olup olmadığının incelenmesi talimatını verdi.

Fatih Maden dün Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Başkan vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan vekili Murat Aksu ile yaptığı görüşmede A milli futbol takımının bir maçının Çorum’da yeni yapılan Şehir Stadyumunda oynanmasına yönelik davetini iletti.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi daveti memnuniyetle karşılarken Çorum Şehir Stadyumunun uluslararası maçlar için yeterli olup olmadığına yönelik bir inceleme talimatı verdi.

Başkan Büyükekşi Çorum’da bulunmaktan ve milli maçın Çorum’da oynanacak olmasından dolayı davet için teşekkür ederek memmuniyetlerini dile getirdi.

Fatih Maden ise milli maça ev sahipliği yapacak olma ihtimalinin kendilerini son derece heyacanlardırdığını belirterek ‘Beklentimiz umuda dönüşmüştür’ dedi Federasyon Başkanı ve yönetiminin samimi yaklaşımının milli maç özlemi ile yanıp tutuşan Çorumluları ziyadesiyle memnun etmiştir. Milli maçın şehrimizde oynanmasında biz yediden yetmişe tüm Çorumlular milli takımımızın yanında olacağız. Çorum Şehir Stadyumu tarihi bir maça ev sahipliği yapması da şehrimizin gururu olacak. Çorum’un stadyumu misafirperverliği, tarihi, konaklama imkanları ve spor kültürü bu tür maçlar için fazlasıyla yeterlidir. Çorumlular milli takımını bağrına basmak için büyük heyecan içindeler. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Hadi hayırlısı’ dedi.