Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yeniden seçilmesi nedeni ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyaret sırasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yeniden seçilmesi nedeni ile tebrik eden ASKF yönetimi önceki dönem olduğu gibi yeni dönemde de amatör spora desteklerinin devam edeceğine inandıklarını belirttiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise ziyareti nedeni ile ASKF Yönetimine teşekkür etti. Aşgın amatör sporun hep yanında olduklarını bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirterek malzeme ve tesisler konusunda amatör kulüplerin destekçisi olacaklarını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Ferhar Arıcı, Halil İbrahim Aşgın’a amatör spora destekleri için plaket verdi.