Hurşit Taşcı'da mutlu son

Çorum FK, Sakaryaspor'dan Hurşit Taşcı ile anlaşmaya vardı.

Hurşit Taşcı'da mutlu son

Çorum FK, Sakaryaspor'dan Hurşit Taşcı ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu ikna eden ancak Sakaryaspor Kulübü'nü ikna edemeyen kırmızı-siyahlılar, dün yaptığı görüşmede mutlu sona ulaştı. Tecrübeli oyuncunun Sakarya'dan aldığı öğrenilirken, Taşcı'nın bugün yada yarın Çorum'a gelerek imza atması bekleniyor.

Sakaryaspor´un özellikle  2.Lig şampiyonluğunda önemli katkı veren 32 yaşındaki kanat oyuncusu Taşçı bu sezon 11’i ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti. 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 11:44
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