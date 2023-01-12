Hurşit Taşcı'da mutlu son

Çorum FK, Sakaryaspor'dan Hurşit Taşcı ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu ikna eden ancak Sakaryaspor Kulübü'nü ikna edemeyen kırmızı-siyahlılar, dün yaptığı görüşmede mutlu sona ulaştı. Tecrübeli oyuncunun Sakarya'dan aldığı öğrenilirken, Taşcı'nın bugün yada yarın Çorum'a gelerek imza atması bekleniyor.

Sakaryaspor´un özellikle 2.Lig şampiyonluğunda önemli katkı veren 32 yaşındaki kanat oyuncusu Taşçı bu sezon 11’i ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 11:44