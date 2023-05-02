YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde tüm sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve topluma yön veren kuruluşlarla istişare halinde olacağını ve sorunların çözümü, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacağını söyledi.

Oda Başkanı Ceyhan Baran, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri ile görüşen Vahit Kayrıcı, odanın genel durumu ve mesleki sorunları hakkında bilgiler aldı.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gittiğini anlatan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçimin Türkiye’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu kaydetti.

‘EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 İLDEN BİRİYİZ AMA...’

Kayrıcı, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden seçilmesi için destek isterken, TBMM’de MHP’nin güçlü temsil edilecek sayıya ulaşması için partisine destek talep etti.

Kayrıcı, Çorum’un Türkiye’de en çok ihracat yapan 10 ilinden biri olmasına rağmen, çevresindeki kendinden küçük illerin aldığı yatırım ve hizmetlerin yarısını bile alamadığını ileri sürdü.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMIYLA VEKİL SEÇİLMİŞLER, KAĞNI GÖLGESİNDE YATMIŞLAR’

Bu durumun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümetler olmadığını belirten Kayrıcı, “Cumhurbaşkanı Çorum’un ne derdi, ne sorunu olduğunu nerden bilsin. Kendisine iletilmediği sürece bilgisi olmaz. Bizim derdimiz seçtiğimiz milletvekillerimizin yetersizliğidir. Bugün kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirmişler, 3 milletvekilini almışlar. Tayyip Beyin fotoğrafı 3 vekilin çıkması için yeterli olmuş. Seçilenler de kağnı gölgesinde yan gelip yatmışlar” dedi.

‘CHP’Lİ VEKİLLERİN ÇORUM DİYE BİR DERDİ OLMADI’

Muhalefette de benzer durumun olduğunu söyleyen Kayrıcı, iktidarı çalıştıranın muhalefet olduğunu, ancak Çorum’da CHP milletvekillerinin hiçbir dönemde Çorum diye bir dertlerinin olmadığını ifade etti.

Çorum insanının çalışkan ve üretken olduğunu vurgulayan Kayrıcı, “20 yılda Çorumluların talepleri Ankara’ya iletilebilseydi, Çorum bölgesinde yıldız olurdu. Milletvekili seçilmem halinde tüm sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve topluma yön veren kuruluşlarla istişare halinde olacağım ve sorunların çözümü, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacağım” diye konuştu.