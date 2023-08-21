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Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 'yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak olacak mı?' şeklindeki soruya genel merkezden şuanda böyle talimat gelmediğini, genel merkezin talimatı doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Seçim startını verdiklerini belirten Çıplak, şuanda ittifak ile ilgili genel merkezden talimat gelmediğini, MHP olarak il ve ilçe belediyelerini kazanmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.