Okul Sporları Yıldız Kızlar Badminton il birinciliğini Cumhuriyet Ortaokulu kazandı. Üç okulun mücadele ettiği yıldız kızlar badminton il birinciliğinde merkezden bir Bayat ve Uğurludağ’dan ise birer okul mücadele etti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde

Cumhuriyet Ortaokulu Beren Korucu, Aysu Tuana Zor, Selen Çınar ve Nidanur Erik’li kadrosu ile iki maçınada kazanarak Çorum şampiyonu oldu. Bayat Hasan Çelebi Ortaokulu Hacer Pınar Şahin, Havva Nur Tunç, Sudenur Daşçı, Emine Ecrin Kan ve Şehri Hümeyra Ateş’li kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu. Beyza Sıla İpek, Ferda Nur Bulus, Yüsra Sultan İpek, Elif Yıldırım ve Sadı Kader Kürter’li kadrosu ile Uğurludağ Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda şampiyon olan Cumhuriyet Ortaokulu gruplarda ilimisi temsil etmeye hak kazanırken üç okula kupa sporculara ise madalyaları verildi.