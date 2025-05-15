Doğru sondaj yöntemi ve başarı odaklı çalışmaları ile hizmet veren Sularoğlu Sondaj hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek havalı sondaj hizmetini faaliyete geçirdi.

Çorum ve ilçelerinde 20 yıllık deneyim ve tecrübesi ile hizmet veren Sularoğlu Sondaj, özellikle taşlı, kayalı ve sert zeminlerde tercih edilen yüksek basınçlı hava kompresörünü, makine parkuruna ekleyerek, havalı sondaj hizmetine başladı.

Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No: 5/6 (İnönü Caddesinde Eminevim yanı) adresinde faaliyet gösteren Sularoğlu Sondaj’da ayrıca havalı ve çamurlu sistem derin kuyu sondajı, kuyu temizleme ve onarım, kuyu ruhsatı-mühendislik hizmetleri de veriliyor.