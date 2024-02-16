Sultan Abdulhamid Han Ortaoku kız basketbol takımı Sinop grubunda birinci olarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

12-15 Şubat tarihlerinde Sinop’da yapılan Okullar arası Basketbol grup birinciliğinde iki grupta yedi takım mücadele etti.

Grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak ikinci olan Çorum Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu grup ikincilerinin maçında Kastamonu şampiyonunu 45-32 yenerek yarı final grubuna yükselen üçüncü takım oldu.

Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu bu grup birinciliği öncesinde basketbol takımına forma sponsorluğu yapan Çorum Havalandırma firma sahipleri Sedat Partici ve oğlu Serkan Partici’ye okul yönetimi teşekkür etti.

Futsal takımı sponsoru F5 Makina

Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu yıldız kız futsal takımı grup ve eleme maçlarını kazanarak yarı final yükseldi.

Futsal takımına ise F5 Makina Mühendislik Firma sahibi Muhammet Fatih Temur ve ortağı Salim Çam’a okul yönetimi aynı ayrı teşekkür ettiler.