Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil ve Batarya Toplama Yarışması sonuçlandı.

Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak amacıyla Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan Atık Pil ve Batarya Toplama Yarışması sona erdi.

İlçe genelinde 177,680 kg atık pil toplanırken en çok atık pil toplayan okullar ise, İlkokullarda Yavuz Selim İlkokulu, Ortaokullarda Mustafa Kemal Ortaokulu, Liselerde ise Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Sungurlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ziyaret edilen okullarda öğrenci ve idarecilere hediyeleri verildi. (Haber Merkezi)