Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgenin altyapı ve çevre yatırımlarına yönelik önemli başlıklar ele alındı. Bu kapsamda OSB Atık Su Arıtma Tesisi için maliyet raporu ile finansal ve teknik fizibilite çalışmalarının yapılması, proje ve onay dosyalarının hazırlanması gündeme alındı.

Ayrıca yol yenileme ve kilit parke çalışmalarının yürütülmesi, yol yenileme çalışmalarının yapılacağı güzergâhlardaki parseller için gaz bağlantı noktalarının eklenmesi konuları da görüşülerek değerlendirildi.