Süper Lig’de kalıcı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Arca Çorum FK, sol bek transferi için önemli bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre Çorum FK, Boca Juniors forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile ilgileniyor. Kariyerinde River Plate, RB Leipzig, Galatasaray ve Levante formalarını da giyen 28 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-siyahlı ekibin transfer gündeminde yer aldığı öne sürüldü.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Saracchi, RB Leipzig’de forma giydiği dönemde 1,5 sezonluğuna Galatasaray’a kiralanmıştı. Uruguaylı oyuncu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 44 maçta 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro olarak gösterilen Saracchi’nin Boca Juniors ile olan sözleşmesinin son yılına girdiği belirtiliyor. Oyuncunun kontratını yenilememesi halinde gelecek sezon sonunda bonservis bedeli olmadan ayrılabilecek olması, transfer sürecinde Çorum FK’nın elini güçlendirebilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.