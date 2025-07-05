Sungurlu Belediye Başkanlığı yeni yatırımlarla güçleniyor.

Beton santrali, toplu işyerleri, altyapı seferberliği gibi yüz milyonluk yatırımları ilçeye kazandıran Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, geçtiğimiz ay açıkladığı asfalt plenti çalışmalarının temel atma işlemlerinin başladığını belirtti.

Yaklaşık değeri 50 milyon TL olan asfalt plentinin temel atma işlemleri başladı.

Önümüzdeki hafta içerisinde ise yüklenici firma tarafından santralin kurulum çalışmaları başlayacak.

Başkan Dere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sungurlumuzun hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmesi adına ekibimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Hem yeni yatırımlarla Belediyemize ek gelirler sağladık hem de geçmişten gelen borçlarımızı nakit olarak sıfırladık. Altyapısı olmayan yolları bozuk bir Sungurlu olmayacak dedik bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temelini atmış olduğumuz santralimizin kurulumu yaklaşık yirmi gün içerisinde tamamlanarak üretime hazır hale gelecek. Altyapısını tamamladığımız cadde ve sokaklarımızda hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

