Sungurlu’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı.

Üç aylık yaz tatilinin ardından yaklaşık 7 bin öğrenci ders ziliyle birlikte okullarına kavuştu.

Okullarda hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, yeni eğitim yılının ilk gününde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. “Yeşil vatan” konulu ilk ders etkinliğine katılan Sepetci, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım’da yapılacak. Atatürk Haftası’nın bu tarihe denk gelmesi nedeniyle anma etkinlikleri bir önceki hafta düzenlenecek. Birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erecek, yarıyıl tatili 19-30 Ocak arasında yapılacak. İkinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak ve 26 Haziran 2026’da tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde uygulanacak.