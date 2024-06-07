Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin zayi olmaması için biçerdöver kontrolleri başladı.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerine başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı köylerde biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin olarak İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arpa ve buğday hasadının başlaması ile birlikte çiftçilerimizin mağdur olmamaları için biçerdöver kontrollerine ara vermeden devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.