Sungurlu’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin çelenkleri sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Merkez Karakol Komutanı Teğmen Yakup Ağırman yaptı. Ardından Kaymakam Mutlu Köksal, beraberindekilerle Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. Kaymakam Mutlu Köksal, Dernek Başkanı Ömer Karaman’a devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Fahrettin Güvenç, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Harun Abak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ömer Karaman, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.