Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu koordinasyonunda okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunları ilçe şenliği yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulundaki geleneksel çocuk oyunları şenliği "Yüz Yüze 100 Oyun" etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Şakir Demirel ve Nazım Gürgil, idareci öğretmen ve öğrenci velileri ile ilçedeki ilkokul öğrencileri katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan geleneksel çocuk oyunları şenliğinde birbirleri ile kıyasıya yarışan minikler doyasıya eğlendiler.