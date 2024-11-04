Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sıcak asfalt çalışmalarının bugün itibariyle başladığını ifade ederek, “Sıcak asfalt Sungurlu’muza hayırlı olsun” dedi.

Sungurlu Belediyesi tarafından freze çalışmalarının ardından hazır hale getirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi şehir parkı yanından sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Sıcak asfalt çalışmalarına bugün itibariyle başladık. İnşallah 2,5-3 gün içerisinde bütün frezesi yapılan alanların sıcak asfaltını tamamlayacağız. Asfalt çalışmasında emeği geçen Çorum Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a, Sungurlu Belediyemizin çalışanlarına, Çorum Belediyesinden gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sungurlu’muza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.