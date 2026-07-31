Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kazandı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Arca Çorum FK, 2026-2027 yaz transfer dönemine damga vuruyor.

Trabzonspor ile birlikte en çok transfer yapan iki takımdan biri olmayı başaran kırmızı siyahlılarda, transfer harekatı halen devam ediyor.

6 TRANSFER DAHA YAPILACAK

En az 6 futbolcuyu daha transfer etmesi beklenen kırmızı siyahlılar, Süper Lig'de ilk sezonunda damga vurmaya hazırlanıyor.

HARCAMA LİMİTİNE TAKILMIYOR

2026-2027 yaz transfer dönemi öncesinde önceki sezonlardan herhangi bir mali borç devretmeyerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali kriterlerini eksiksiz yerine getirmiş ve A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşan kırmızı siyahlılar, harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda Başkan Savaş Balçık ve ekibi eksik bölgelere transfer takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Çorum FK'nın 2026-2027 yaz transfer döneminde transfer ettiği 12 futbolcu;

Hrvoje Smolcic PSV Eindhoven-Çorum FK

Andrei Borza Rapid Bükreş-Çorum FK

Marcos Felipe Eyüpspor-Çorum FK

Yılber Ramadani Lecce-Çorum FK

Hasan Abdulkareem Al-Zawraa SC-Çorum FK

Serdar Saatci Trabzonspor-Çorum FK

Gökhan Sazdağı Beşiktaş-Çorum FK

Hüseyin Bulut Keçiörengücü-Çorum FK

Arif Şimşir Altınordu-Çorum FK

Hasan Emre Yeşilyurt Sarıyer-Çorum FK

Emircan Gürlük Orenburg-Çorum FK

Erhan Erentürk-Gençlerbirliği-Çorum FK