Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kazandı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Arca Çorum FK, 2026-2027 yaz transfer dönemine damga vuruyor.
Trabzonspor ile birlikte en çok transfer yapan iki takımdan biri olmayı başaran kırmızı siyahlılarda, transfer harekatı halen devam ediyor.
6 TRANSFER DAHA YAPILACAK
En az 6 futbolcuyu daha transfer etmesi beklenen kırmızı siyahlılar, Süper Lig'de ilk sezonunda damga vurmaya hazırlanıyor.
HARCAMA LİMİTİNE TAKILMIYOR
2026-2027 yaz transfer dönemi öncesinde önceki sezonlardan herhangi bir mali borç devretmeyerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali kriterlerini eksiksiz yerine getirmiş ve A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşan kırmızı siyahlılar, harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda Başkan Savaş Balçık ve ekibi eksik bölgelere transfer takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İşte Çorum FK'nın 2026-2027 yaz transfer döneminde transfer ettiği 12 futbolcu;
Hrvoje Smolcic PSV Eindhoven-Çorum FK
Andrei Borza Rapid Bükreş-Çorum FK
Marcos Felipe Eyüpspor-Çorum FK
Yılber Ramadani Lecce-Çorum FK
Hasan Abdulkareem Al-Zawraa SC-Çorum FK
Serdar Saatci Trabzonspor-Çorum FK
Gökhan Sazdağı Beşiktaş-Çorum FK
Hüseyin Bulut Keçiörengücü-Çorum FK
Arif Şimşir Altınordu-Çorum FK
Hasan Emre Yeşilyurt Sarıyer-Çorum FK
Emircan Gürlük Orenburg-Çorum FK
Erhan Erentürk-Gençlerbirliği-Çorum FK